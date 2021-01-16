Mesut Özil, Fenerbahçe için imzaya geliyor

32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul’a davet etti.

Özel uçakla gelecek

Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul’a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil’i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut´un İstanbul’da Çamlıca’da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

DHA