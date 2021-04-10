Özellikle Endonezya olmak üzere Asya kıtasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan 32 yaşındaki futbolcu, kendi tasarladığı ve Endonezya’da üretilen M10 marka kramponlarını giymeye başladı. Asya pazarında satışa çıkan ve Türkiye’de de satışa sunulması planlanan M10 markasının ürünleri yıldız oyuncu kendisi tasarlıyor. Şu an demene sürecinde olan kramponlara büyük bir ilgi olduğu öğrenildi.

DHA