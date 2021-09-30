Futbol Mesut Özil Olympiakos maçında yok

Mesut Özil Olympiakos maçında yok

Futbol

Mesut Özil Olympiakos maçında yok

Fenerbahçe'de gribal enfeksiyon nedeniyle son antrenmana katılamayan Mesut Özil, Olympiakos maçının kadrosundan çıkarıldı. Özil bu akşam forma giyemeyecek.

30 Eylül 2021, Perşembe 14:33 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil kadrodan çıkarıldı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçında görev yapamayacak.

Başarılı oyuncu, rahatsızlığı sebebiyle dünkü antrenmana katılmamıştı.

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