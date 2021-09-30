Mesut Özil Olympiakos maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil kadrodan çıkarıldı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçında görev yapamayacak.

Başarılı oyuncu, rahatsızlığı sebebiyle dünkü antrenmana katılmamıştı.