Mesut Özil Olympiakos maçında yok
Fenerbahçe'de gribal enfeksiyon nedeniyle son antrenmana katılamayan Mesut Özil, Olympiakos maçının kadrosundan çıkarıldı. Özil bu akşam forma giyemeyecek.
30 Eylül 2021, Perşembe 14:33 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil kadrodan çıkarıldı.
TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçında görev yapamayacak.
Başarılı oyuncu, rahatsızlığı sebebiyle dünkü antrenmana katılmamıştı.
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