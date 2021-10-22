Mesut Özil: Tepkim maçla alakalıydı, kimseyi hedef almadım
Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, dün oynanan Royal Antwerp maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepki üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
22 Ekim 2021, Cuma 20:36 Son Güncelleme:
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Tepkisinin maç ile alakalı olduğunu ve kimseyi hedef almadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Sevgili Fenerbahçeliler, dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" ifadelerini kullandı.
DHA
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