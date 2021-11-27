Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi!
Galatasaray derbisinde gösterdiği başarılı performansın ardından sakatlığı nedeniyle Olympiakos deplasmanında kadroda yer almayan Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
27 Kasım 2021, Cumartesi 13:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray derbisinde gösterdiği başarılı performansın ardından sakatlığı nedeniyle Olympiakos deplasmanında kadroda yer almayan Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjdeli Haber geldi. Yıldız futbolcu bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı.