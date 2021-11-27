Futbol Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi!

Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi!

Futbol

Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi!

Galatasaray derbisinde gösterdiği başarılı performansın ardından sakatlığı nedeniyle Olympiakos deplasmanında kadroda yer almayan Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

27 Kasım 2021, Cumartesi 13:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray derbisinde gösterdiği başarılı performansın ardından sakatlığı nedeniyle Olympiakos deplasmanında kadroda yer almayan Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjdeli Haber geldi. Yıldız futbolcu bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı.


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