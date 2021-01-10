Futbol Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den Fenerbahçe paylaşımı

Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den Fenerbahçe paylaşımı

Futbol

Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den Fenerbahçe paylaşımı

Mesut Özil ve Fenerbahçe artık mutlu son için gün sayıyor. Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil de sosyal medya hesabından Fenerbahçe amblemini göz kırpma ifadesiyle paylaşarak transferin yakın olduğunu duyurdu.

10 Ocak 2021, Pazar 12:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin transferini dört gözle beklediği Mesut Özil'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını coşturdu.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferi için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Mutlu Özil, sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte Fenerbahçe logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu.


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