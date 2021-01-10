Fenerbahçe'nin transferini dört gözle beklediği Mesut Özil'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun ağabeyi Mutlu Özil yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını coşturdu.

Fenerbahçe Mesut Özil transferi için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Mutlu Özil, sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte Fenerbahçe logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu.



