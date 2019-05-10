Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili menajerliğini yapan Erkut Söğüt önemli açıklamalarda bulundu.

Sezon sonu Arsenal'den ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Mesut için Turkish-Football adlı internet sitesine konuşan Söğüt, "Dedikodular her zaman olacaktır. Ancak sizi temin ederim ki Mesut kulübüne çok sadık. Şu an yalnızca Arsenal'a odaklanmış durumda. Mesut'un kanı kırmızı akıyor ve kontratının bitiş tarihi olan 2021'e kadar takımda kalacak." ifadelerini kullandı.

Söğüt, Arsenal taraftarlarının haftalık 350 bin sterlinlik maaşı nedeniyle gönderileceği konuşulan oyuncusu için endişelenmemesi gerektiğini söylerken "Önümüzdeki yaz yine dedikodular çıkacaktır. Ancak Mesut, kendisini iyi hissettiği bir yerde ve takıma verecek daha çok şeyi olduğuna inanıyor." şeklinde konuştu.

(Fanatik)