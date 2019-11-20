Metabolizma hızlandıran baharatlar nelerdir? Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan metabolizma hızlandıran baharatları açıkladı.