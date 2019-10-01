Metabolizmanızı hızlandırmak için öncelikle vücudunuzu toksinlerden arındırmanız gerekmektedir. Metabolizma hızlandıran içecek tarifini denemeden önce vücudunuzda toksin oluşturacak besinleri hayatınızdan çıkarmanız gerekir. Size vereceğimiz tarif metabolizmanızı hızlandırmanın yanı sıra vücudunuzdan toksin atmanıza da yardımcı olacaktır.

Vücudunuzda toksinlerin varlığını bedeninizin vermiş olduğu çeşitli işaretlerden anlayabilirsiniz. Vücudunuzda toksinlerin biriktiğini anlamak için aşağıda vermiş olduğumuz belirtilerden en az ikisini yaşamanız gerekir.

• Her zaman yorgun hissetmek

• Şişkinlik, gaz ve kabızlık

• Aşırı sinüs problemleri

• Uyku problemleri ve konsantre olma zorluğu

• Ödem oluşması ve sürekli yeme isteği

• Kilo vermede zorluk.

Vücudunuzu ve sindirim sisteminizi sağlıklı beslenmeye karar verdiğiniz anda yeniden başlatmak önemlidir. Bunu yapmak için vücudunuzu sadece detoksifiye etmekle ve abur cubur isteklerinizi en aza indirgemekle kalmayan, aynı zamanda vücudunuzu gençleştiren ve canlandıran lezzetli ve sağlıklı bir metabolizma hızlandıran içecek tarifi sunuyoruz.

Metabolizma hızlandıran içecek tarifindeki malzemelerin özellikleri

• Hindistan cevizi suyu su, mineral ve vitamin bakımından zengindir ve güler yüzünüz için bir temel işlevi görür. Hem hindistancevizi suyu hem de bal, yüzünüz doğal olarak tatlandırır.

• Lahana, ıspanak, brokoli veya kereviz gibi yeşilliklerin dahil olması, içeceğinizin besin bakımından zengin olmasını ve daha az şeker içermesini sağlar. Muz, mango, ananas, şeftali veya kavun gibi yoğun meyveler kullanmak, vücudunuza sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller ekler. Bu, sizin uzun süre tok hissetmenizi sağlar ve abur cubur arzularınızı azaltmanıza yardımcı olur.

• Limon suyu, salatalık, nane yaprağı ve tarifteki yeşil çay, toksinleri temizler ve metabolizmanızı hızlandırır.

• Elmalar, içerdiği pektin adı verilen özel bir lif nedeniyle mükemmel bir detoks besin maddesidir. Elmalardaki flavonoidler kanseri uzak tutmaya yardımcı olur ve bu antioksidanlar da beyin sağlığını destekler.

• Zencefil, karaciğer üzerinde yararlı etkileri olan, lenfatik sisteminizi detoksifiye eden ve sağlıklı sindirimi destekleyen doğal antienflamatuar bir madde olduğu için çoğu detoksifiye diyetinde kullanılan bir bileşendir.

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Metabolizma hızlandıran içecek tarifi için malzemeler

Dilimlenmiş ananas - 1 su bardağı

Ispanak yaprakları - 1 su bardağı

Hindistan cevizi suyu - ¾ bardak

Dilimlenmiş salatalık - ½ bir salatalık ½

Taze nane yaprakları - 4-6 yaprak

Taze zencefil 2.54 cm

Ham bal - 1 yemek kaşığı

Limon suyu -½ yemek kaşığı

Elma - 1 bütün

Demlenmiş yeşil çay, soğutulmuş - 1 su bardağı

Metabolizma hızlandıran çay nasıl yapılır?

1. Adım:

Bir blenderin içine bir fincan veya bir avuç ıspanağı ve parçalara kesilmiş taze zencefil ekleyin.

Bir bardak hindistan cevizi suyu ve 1 bardak demlenmiş ve soğutulmuş yeşil çay dökün.

• 2.adım: Blenderi bir defa çalıştırın.

• Karıştırmadan önce elmaları doğrayın.

3.adım:

• Karıştırıcıya küçük parçalar halinde kesilmiş 1 elma ekleyin.

• Blenderin içine 1 fincan dilimlenmiş ananas koyunuz.

• Blenderin içine dilimlenmiş bir salatalık koyun ve tekrar çalıştırın.

4. adım:

• Karıştırıcıya 4-6 adet taze nane yaprağı ve 1 ½ çorba kaşığı limon suyu ekleyin.

• 1 çorba kaşığı çiğ bal dökün ve pürüzsüz bir macun elde etmek için blender'ı son bir kez çalıştırın.

5. adım:

• Karışımı bir bardağa dökün.

• Vücudunuzu tüm toksinlerden arındırmak için metabolizma hızlandıran içeceği afiyetle tüketin.



