04.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Kültür & Sanat Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi: 'Blackened 2020' ücretsiz yayınlandı

Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi: 'Blackened 2020' ücretsiz yayınlandı

Kültür & Sanat

Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi: 'Blackened 2020' ücretsiz yayınlandı

Dünyanın en çok tanınan trash metal gruplarından Metallica, karantinada besteledikleri şarkıyı sosyal medya üzerinden yayınladı.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 11:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyanın en çok tanınan trash metal gruplarından Metallica, karantinada besteledikleri şarkıyı sosyal medya üzerinden yayınladı. Metallica grubu hazırladıkları yeni şarkıları ‘Blackened 2020’yi ücretsiz olarak yayınladı. Grubun yayınladığı şarkı bir günde milyonlarca izlendi. Mayıs ayının ilk günü yayınlanan bestede, grubun üyeleri ayrı ayrı bulundukları evlerinden şarkıyı birlikte çaldılar. İşte o kayıt...

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Ayça Okay
Tarih gerçekten de tekerrürden ibaret mi ?
Ayça Okay
Gizem Şeho
After Life: Kalmak mı zor, gitmek mi?
Gizem Şeho
Gülüm Dağlı
Çekirdeklik karantina dizisi: Aşk 101
Gülüm Dağlı
Bengisu Özkes
Bizler 100 yıl önce bugün doğduk
Bengisu Özkes
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Audrey Hepburn hakkında bugüne kadar bilinmeyen 13 şey