Dünyanın en çok tanınan trash metal gruplarından Metallica, karantinada besteledikleri şarkıyı sosyal medya üzerinden yayınladı. Metallica grubu hazırladıkları yeni şarkıları ‘Blackened 2020’yi ücretsiz olarak yayınladı. Grubun yayınladığı şarkı bir günde milyonlarca izlendi. Mayıs ayının ilk günü yayınlanan bestede, grubun üyeleri ayrı ayrı bulundukları evlerinden şarkıyı birlikte çaldılar. İşte o kayıt...

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