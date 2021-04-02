Bankada parası olanlar dikkat! Ek süre geldi...

Türk Lirası mevduat hesaplarının getiri potansiyeli her geçen gün artıyor. Merkez Bankası’nın son aldığı kararlar doğrultusunda yaşanan faiz artışının yanı sıra parasını TL’de değerlendirmek isteyenler için dün güzel bir haber daha geldi. Buna göre; TL’nin değerini korumak, birikimlerin TL cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastıkaltı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen stopaj desteği 31 Mayıs’a uzatıldı.

1 YIL İÇİN YÜZDE SIFIR

Eylül 2020’de hayata geçirilen stopaj avantajı, 31 Mart’ta bitiyordu. Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile süresi 2 ay daha uzatılmış oldu. Böylece; 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15 olarak uygulanan stopaj yüzde 5; 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12 olan stopaj 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10 olan stopaj sıfır (0) olacak. Bu avantaj sayesinde aynı paradan daha fazla faiz geliri elde etmek mümkün olacak.

209 LİRA FARK VAR

Öte yandan katılım bankalarınca ödenen kâr paylarında da bu oranlar, 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadelilerde yüzde 3, 1 yıldan uzun vadelilerde de sıfır (0) olarak uygulanacak. Vergi desteğinin yanı sıra mevduat faizleri de cazip seviyelerde ve bankalar da mevduat toplama yarışı içinde. Geçen ay yüzde 17 olan mevduat faizi şimdilerde yüzde 19’ları aşmış durumda. Buna göre; 100 bin lirasını 32 gün vadeye koyan bir vatandaş yüzde 17 faizle 1.415 lira gelir elde ederken, şimdi yüzde 19.50 faiz imkanıyla kazancını 1.624 liraya çıkarmış olacak.

YÜZDE 20’YE KADAR ÇIKTI

Bazı özel bankalar yeni müşteri kazanmak adına yaptıkları ‘hoşgeldin’ kampanyalarında faizi yüzde 20’ye kadar yükseltmiş durumda. Kişiye özel sunulan bu fırsatlar kapsamında örneğin, bankanın 100 bin lira için normal faizi yüzde 17 iken, yeni açılan hesapta bu oran yüzde 20 olarak uygulanabiliyor. Bankalar genellikle yeni faiz oranlarını müşterilerine attıklarını kısa mesajlarla duruyuyor. Ancak başka bankaların faiz oranlarını öğrenmek için internet sitelerinden araştırma yapmakta fayda var.

PAZARLIK SEÇENEĞİ

Bankaların faiz oranları internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da şubeden yapılan işleme göre değişiyor. Yani şubede açılan hesapla, internetten veya mobil bankacılık uygulamasından açılan vadeli hesaplara farklı faizler uygulanabiliyor. Mobil ve internet bu anlamda çoğu zaman avantajlı olsa da kıyaslama yaparak en yüksek faizi nasıl alabileceğinizi sorgulayın. Eğer bankanızın size sunduğu faizi düşük buluyorsanız, banka şubesine giderek faiz pazarlığı yapabilirsiniz.

1 GÜNLÜK HESAP

Mevduat faiz almak ve vergi avantajından yararlanmak için ille de uzun vadeli hesap açmak gerekmiyor. Bankalar artık günlük vadeli hesaplara da faiz uyguluyor. Örneğin, bazı bankalar 7 günlük vade imkanı sunarken bazıları 1 günlük vadede bile faiz uyguluyor. Tabi bu oran ortalama faizden daha düşük oluyor. Örneğin buradaki faiz yüzde 10 civarı uygulanıyor. Ancak bu seçenekler paranızın bankada boş beklemesindense kısa süreli bir hesapla değer kazanmasına imkan veriyor.