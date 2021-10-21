MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifa ettiği öğrenildi. Tatlı, TFF'ye istifasını sundu. TFF, henüz istifayı kabul edip etmediğiyle ilgili açıklama yapmadı.





MHK'nın açıklaması

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Hakemlerimiz ve Gözlemcilerimiz, Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibarı ile TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz."

14 ay dayanabildi

Ağustos 2020'de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine gelen Serdar Tatlı'nın görev süresi, yaklaşık 14 ay sürdü.

Metin Tokat da bırakmıştı

MHK'da önceki gün kurul üyesi Metin Tokat da istifa etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulunmuştu. Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atanmıştı

Yeni sisteme kadar çözüm aranacak

DHA'daki habere göre, Dün Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda toplanmasının ardından bugün istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki MHK sistemi her kulübün tepkisini çekerken Başkan Serdar Tatlı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı. DHA'nın edindiği bilgilere göre; son dönem içinde yaşanan hakem eleştirileri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan toplantı talep eden Serdar Tatlı, görüşmenin ardından yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı alırken, Tatlı bunu MHK üyeleri ile görüşerek fikirlerini aldı. Yeni bir yapılanma isteyen kulüplerin işini kolaylaştırmak isteyen Tatlı, istifasını arkadaşlarına da bildirdikten sonra TFF binasından ayrıldı.

TFF Yönetim Kurulu ilerleyen günlerde bir toplantı yaparak yeni MHK Başkanı ataması gerçekleştirecek ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici olarak bir karar alacak.



