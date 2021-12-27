Miami Heat'te Ömer Faruk Yurtseven kariyer rekorunu kırdı
Miami Heat dün gece Orlan Magic'i yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise double-double yaparak kariyer rekorunu kırdı.
27 Aralık 2021, Pazartesi 12:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 93-83 kazandıkları Orlando Magic maçında 16 sayı ve 15 ribauntla kariyer rekorlarını kırdı.
Çaylak oyuncu Ömer, Heat formasıyla ilk kez ilk 5'te sahaya çıktı. 16 sayı, 15 ribauntla double double'a imza atan Ömer, sayı ve ribaunt bakımından kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaştı.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Heat, sahasında Magic'i yenerek peş peşe 3. galibiyetini elde etti.