Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) "Midas'ın Kulakları" operasını Frigya Kralı Midas'ın şehri Gordion'da sahneleyecek.

Yüzyılları aşarak bugüne ulaşan efsaneye göre, Apollon tarafından kulakları eşek kulaklarına dönüştürülen Midas, Frigya'nın başkenti Gordion'da yaklaşık 3 bin yıl sonra adeta yeniden hayat bulacak.

Yeni sanat sezonunu Ferit Tüzün'ün 1960'ların sonunda bestelediği "Midas'ın Kulakları" adlı satirik operayla karşılamaya hazırlanan ADOB, yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Şehri'nde açık hava sahnesi kurulurken, sanatçılar da provaları salgın önlemleri kapsamında gerçekleştiriyor.

Rejisörlüğünü Zeynep Çele Tamer, koreografisini Deniz Alp'in üstlendiği, dekorları Talat Ayhan, kostümleri Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait eserde, Eralp Kıyıcı, Cem Beran Sertkaya, Umut Kosman, Durukan Ordu, Mehmet Yılmaz, Yiğitcan Tatlıoğlu, Vedat Dalgıran, Erdem Baydar, Can Kocaay, Veysel Barış Yanç, Emre Akkuş ve Emrah Sözer başlıca rolleri üstlendi.

Prömiyeri 17 Eylül Cuma günü yapılacak eser, 18 Eylül Cumartesi de Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

SANATIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ

ADOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Feryal Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde seyirciye duydukları özlemi dile getirdi.

Yeni sanat sezonunun başlamasından çok mutlu olduklarını ve her şeyin daha iyiye gideceğine inandıklarını belirten Türkoğlu, "Tüm halkımız, aşılarını olursa biz de sanatımızı devam ettirip seyircimizle beraber olacağız." dedi.

anat sezonunda sahneye koyacakları ilk eserinin "Midas'ın Kulakları" olduğunu anlatan Türkoğlu, "Eseri Gordion'da, Midas'ın kendi krallığının olduğu yerde sahneleyeceğiz. Bunun için hummalı bir çalışmamız var." diye konuştu.

Türkoğlu, Gordion Müzesi'nin yanında kurdukları açık hava sahnesinde, orkestra, bale, koro ve teknik ekipten oluşan 300 kişilik kadroyla eseri sanatseverlerle buluşturacaklarını söyledi.

Ferit Tüzün'ün bestelediği "Midas'ın Kulakları"nın Türk opera tarihinin kilometre taşlarından biri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Çok güzel bir eser. Ferit Tüzün çok önemli bir bestecimizdir. Kendisini çok genç kaybettik. Keşke daha çok yaşasaydı ve bizlere güzel eserler kazandırsaydı. Midas'ın Kulakları gibi dev bir eseri, sezonun başında yapmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, eseri izlemek için Polatlı'ya gitmek isteyen sanatseverler için ulaşım hizmeti sağlanacağını da sözlerine ekledi.

ESERİN ÖYKÜSÜ

Ferit Tüzün tarafından 1966-1969'da bestelenen "Midas'ın Kulakları" ilk kez 1969'da İstanbul Kültür Sarayı'nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesince sergilendi.

Tüzün, 1977'de atandığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevini yürütürken, eseri tekrar gözden geçirerek, 15 Ekim 1977'de ADOB'ta sahneye koydu. Sezon açılışına eseri yetiştiren Tüzün, ilk gösteriminin yapıldığı tarihten 6 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu 48 yaşında yaşamını yitirdi.

MİDASIN KULAKLARI EFSANESİ

"Midas'ın Kulakları" efsanesine göre, Kır Tanrısı Pan ile Yunan Tanrısı Apollon arasında yapılacak müzik yarışmasında kimin iyi olduğu yönündeki kararı Kral Midas verecektir. Midas'ın oyunu Pan adına kullanması üzerine Apollon öfkelenir ve Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına çevirir.

Eşek kulaklı Midas, bu sırrı sadece berberiyle paylaşmak zorunda kalır. Berber, Midas'ın sırrını tutacağına yemin etmiştir fakat artık Midas'ın kulaklarını düşlerinde görmeye, gece gündüz onları sayıklamaya başlar. Midas'ın sırrını daha fazla taşıyamayacağını anlayınca gidip bir kuyunun içine bağıra bağıra "Midas'ın kulakları, eşek kulakları" diye haykırır ve rahatlar. Ancak kuyu sulara, sular sazlara, sazlar herkese bu sırrı fısıldar ve herkes Midas'ın kulaklarının eşek kulakları olduğunu öğrenir.