Midenize Yeniay doğuyor

Yeniay yeni kürlere başlamak için ideal zamandır. Yeniay öncesi ise vücudu rahatlatmak, hafifletmek, arındırmak önerilir. Sadece beden değil zihni de boşaltmak, rahatlatmak; beden–zihin–ruh üçlüsünü yeni enerjilere, yeni girişimlere hazırlamak için gereklidir.

Bu hafta Cumartesi gününe kadar Ay küçülüyor. (Dolunay–Yeniay evreleri arasındayız.) Bu zaman zarfında kilo vermek, ödem ve toksin atmak daha kolaylaşır. Detoks ve diyetler daha verimli sonuç sunar. Yapılan diyetlerin, detoks uygulamalarının etkisi artar.

Yeniay öncesi öneriler:

*Her zamankinden daha hafif beslenin.

*Yeterli miktarda su için.

*Alkol, sigara, kafein tüketimini azaltın.

*Arındırıcı peelingler, inceltici bakım kremlerinden faydalanın.

*Stresli kişilerden ve ortamlardan uzak durun.

*Buzdolabınızı temizleyin, zararlı besinlerden, miadı geçmiş gıdalardan kurtulun.

Venüs - Mars Etkisi

Yeniay esnasında güzellik gezegeni Venüs, aksiyon gezegeni Mars ile ve Mars doğasındaki Dubhe sabit yıldızı ile kavuşum yapacak. Ateş elementi Aslan burcundaki bu kavuşum, güçlü şekilde eyleme geçme ve istikrarlı olarak devam etme enerjisi taşıyor. Bu nedenle yeniay ile girişeceğimiz her tür bakım kürünü uzun süre uygulamamız daha kolay olacak.

Ağız Sağlığına Dikkat

Sağlıklı bir mide için ağız sağlığı çok önemlidir. Ağız, diş ve diş eti bakımını bu dönem daha fazla önemsemek faydalı olacaktır.

Mide Sağlığına Dikkat

Besinlerin aşırı sıcak ya da soğuk tüketimi, iyice çiğnemeden hızlı yemek, aşırı yemek, yemek sonrası yatmak - banyo yapmak - spor yapmak, mideyi çok sıkıştıracak dar kıyafetler giymek, mide sağlığını tehdit eden eylemlerin başında gelir.

Yeniay sonrası öneriler:

*Yeni diyet, detoks, sağlıklı beslenme kürlerine başlayabilirsiniz.

*Takviye edici gıda kürlerine başlamak için ideal zaman.

*Ağız içi temizlik zamanı. Diş taşı temizliği, diş eti bakımı yaptırabilirsiniz.

Yediklerimizi Sürme Vakti

Gıdalardan kendimize etkili ve sağlıklı güzellik bakım ürünleri hazırlayabiliriz. Sadece şuna dikkat edelim, evde gıdalardan hazırladığımız ürünlerin saklama süreleri çok kısadır, tercihen taze hazırlayıp uygulamalı ya da uzmanlardan tarif aldıysak bu karışımların ne kadar ve ne koşullarda saklanması gerektiğini de mutlaka öğrenelim ve dikkat edelim. Bozulmuş gıdaların cilde uygulanması çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Yeniay Neptün Dayanışması

Bu hafta gerçekleşecek yeniay, Neptün ile olumlu üçgen açı yapacak. Balık burcunda retro seyahat eden Neptün, her ne kadar retro nedeniyle olumsuz etkilerini ortaya serse de yeniayın olumlu açısı çeşitli faydalar da sunacak. Balık’ta Neptün ruhsal arınmayı destekliyor. Yeniay ile beraber yukarıda belirttiğim sağlık konularına dikkat eder ve gerekli eylemlere girişirsek beden–zihin–ruh üçlemesini hızla arındırıp yoğun gençleştirici etkilerden yararlanabiliriz. Ruhsal arınma, tazelik getirir. Tazelik ise gençliktir.

Sağlık ve güzellik dileklerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.