Mikel Arteta: Mesut için elle tutulur bir gelişme yok

Mikel Arteta, Mesut Özil'in transferiyle ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi. Konuyu devamlı güncel tutan ve Mesut'un ayrılmasına sıcak bakan Arteta, "Mesut ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Görüşmeleri Edu yapıyor ama şu anda elle tutulur bir şey yok" dedi.

Fenerbahçe ise Arsenal ile ayrılık görüşmesi yapan Mesut'a transfer sezonunun sonuna kadar bekleyebilecekleri mesajını iletti.

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