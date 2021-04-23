Milan'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenen 39 yaşındaki İsveçli golcünün, gelecek sezon da kırmızı-siyahlı formayı giyeceği belirtildi.

Sözleşme yenileme töreninin ardından kulüp kanalına konuşan Ibrahimovic, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burası benim evim." dedi.

Ibrahimovic, farklı sezonlarda olmak üzere Milan formasıyla bugüne kadar çıktığı 130 maçta 84 gol atma başarısı gösterdi.

AA

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