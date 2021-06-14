Futbol Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: Hedefimizde sapma yok

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: Hedefimizde sapma yok

Futbol

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: Hedefimizde sapma yok

Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hedefimizde sapma yok. Hatalarımızdan ders çıkarıp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

14 Haziran 2021, Pazartesi 21:33 Son Güncelleme:
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İtalya karşısında alınan yenilgiye rağmen hedeften sapma olmadığını söyledi.

Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hedefimizde sapma yok. Hatalarımızdan ders çıkarıp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verdi.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

AA

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