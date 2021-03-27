Türkiye maçı öncesi takımın golcü yıldızı Erling Haaland değerlendirmesinde bulunan Solbakken, ''Haaland, Cebelitarık karşısında hat-trick yapabilirdi ama karşısında çok iyi bir kaleci vardı. Futbolda bazen böyle şeyler olabilir. Gol atmayı çok istiyor. Hem Haaland hem de diğer futbolcular Türkiye maçını sabırsızlıkla bekliyor'' sözlerini kullandı.

Stale Solbakken, ayrıca ''Maçlardan önce insan haklarına ilgi çekmek istiyoruz. Üstünde insan hakları yazan formalar ile maça çıkıyoruz. Bunu başlatan biz olduk, Almanya'nın da bizi takip etmesi çok önemliydi. Başka takımların da böyle yapması bizi sevindirir'' şeklinde konuştu.

SporArena