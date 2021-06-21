Milli takım otobüsünde şoke eden not!

Milli takımın Bakü'de kaldığı otelin önünde bekleyen takım otobüsüne şoke eden bir not asıldı. Aracın ön camına yerleştirilen beyaz kağıtta Şenol Güneş' yönelik ağır bir ifade yer aldı. Güneş için "Fenerbahçe düşmanı" ithamının bulunduğu not kağıdı, bir süre kimse tarafından fark edilmedi.

Görevliler daha sonra kağıdı camdan indirdi. "Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş" yazılı notu kimin bıraktığı bilinmiyor ancak sebebinin Altay Bayındır'ın oynatılmaması olduğu düşünülüyor. Sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlar tarafından Güneş'e yöneltilen en büyük suçlama Altay-Uğur tercihi yüzündendi.