Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu’nda mücadele edecek millilerin formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar şöyle:

1 - Mert Günok

2 - Zeki

3 - Merih

4 - Çağlar

5 - Okay

6 - Ozan Tufan

7 - Cengiz

8 - Dorukhan

9 - Kenan

10 - Hakan

11 - Yusuf

12 - Altay

13 - Umut

14 - Taylan

15 - Ozan Kabak

16 - Enes

17 - Burak

18 - Rıdvan

19 - Orkun

20 - Abdülkadir

21 - İrfan Can

22 - Kaan

23 - Uğurcan

24 - Kerem

25 - Mert Müldür

26 - Halil

Türkiye, EURO 2020’nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, 16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak.