Milli Takım'da oyuncuların forma numaraları verildi
EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım oyuncularımızın formalarında taşıyacakları isim ve numaralar belli oldu.
06 Haziran 2021, Pazar 16:23 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu’nda mücadele edecek millilerin formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar şöyle:
- 1 - Mert Günok
- 2 - Zeki
- 3 - Merih
- 4 - Çağlar
- 5 - Okay
- 6 - Ozan Tufan
- 7 - Cengiz
- 8 - Dorukhan
- 9 - Kenan
- 10 - Hakan
- 11 - Yusuf
- 12 - Altay
- 13 - Umut
- 14 - Taylan
- 15 - Ozan Kabak
- 16 - Enes
- 17 - Burak
- 18 - Rıdvan
- 19 - Orkun
- 20 - Abdülkadir
- 21 - İrfan Can
- 22 - Kaan
- 23 - Uğurcan
- 24 - Kerem
- 25 - Mert Müldür
- 26 - Halil
Türkiye, EURO 2020’nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, 16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak.
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