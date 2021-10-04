Milli takımda sakatlanan Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi
Türkiye, 8 Ekim Cuma akşamı Norveç'i ağırlayacak. Beşiktaş'tan milli takıma seçilen Kenan Karaman, sakatlanarak Norveç maçının kadrosundan çıkarıldı. Yerine Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu kadroya alındı.
04 Ekim 2021, Pazartesi 16:27 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta bir sakatlık daha yaşandı. Milli oyuncu Kenan Karaman'ın el parmağında kırık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı ve milli takımın kadrosundan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 8 Ekim’de Norveç ve 11 Ekim’de Letonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı. Beşiktaş’ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan futbolcumuz Kenan Karaman’ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.
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