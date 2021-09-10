Milli takımda Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
TFF, Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı. Millilerde Güneş dönemi sona erdi. Türkiye Milli Takımı'nda Uluslar Ligi'nde küme düşmeyle başlayan başarısız dönem, EURO 2020'de 24 takım arasında en kötü takım olunması ve Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki kötü sonuçlarla devam etmişti. Hollanda karşısındaki 6-1'lik hezimet ise bardağı taşıran son damla oldu.
10 Eylül 2021, Cuma 14:27 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Güneş, 18 Mart 2019 tarihinde takımın başına getirilmişti.
Türkiye Milli Takımı'nda Uluslar Ligi'nde küme düşmeyle başlayan başarısız dönem, EURO 2020'de 24 takım arasında en kötü takım olunması ve Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki kötü sonuçlarla devam etmişti. Hollanda karşısındaki 6-1'lik hezimet ise bardağı taşıran son damla oldu.
Şenol Güneş'in ikinci Milli Takım döneminde başında aldığı sonuçlar:
- 32 maç
- 15 galibiyet
- 10 beraberlik
- 7 mağlubiyet
TFF'nin tam açıklaması şöyle:
A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.
https://twitter.com/TFF_Org/status/1436293483921281028
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