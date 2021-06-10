Futbol Milli Takım'ın Mustafa Sandal imzalı EURO 2020 özel şarkısı yayınlandı

Milli Takım'ın Mustafa Sandal imzalı EURO 2020 özel şarkısı yayınlandı

Futbol

Milli Takım'ın Mustafa Sandal imzalı EURO 2020 özel şarkısı yayınlandı

Türkiye A Milli Takımı EURO 2020'deki ilk maçına yarın akşam çıkacak. Ev sahiplerinden İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye'de Şenol Güneş'in ricasıyla turnuvaya özel bir şarkı bestelendi.

10 Haziran 2021, Perşembe 11:52 Son Güncelleme:
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Mustafa Sandal'ın üstlendiği görevin ardından çalışmalar başlamıştı ve şarkı, klibiyle beraber yayınlandı. Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio da eşik etti.


"Bizim Çocuklar" adlı şarkıda milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.

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