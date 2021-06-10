Mustafa Sandal'ın üstlendiği görevin ardından çalışmalar başlamıştı ve şarkı, klibiyle beraber yayınlandı. Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio da eşik etti.





"Bizim Çocuklar" adlı şarkıda milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.