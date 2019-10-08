Türkiye'nin Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı Euro 2020 eleme grubu maçları için seçilen aday kadro, Şenol Güneş önderliğinde eksiksiz olarak Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti. Sakatlığı nedeniyle milli formadan uzak kalacak olan Dorukhan, bu ziyaret karşısında hem sevindi hem duygulandı.

Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ve Cenk Tosun'un konuşmaları esnasında gözyaşlarını tutamadığı görülen Dorukan, arkadaşları tarafından teselli edildi. Yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Dorukhan'ın tedavisi, taburcu olduktan sonra devam edecek.

Dorukhan Toköz bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 Süper Lig, 2 de Avrupa Ligi maçına çıkıp toplam 653 dakika süre almıştı. Gol ve asist katkısı yapamamasına rağmen orta alandaki dinamizmiyle takımda önemli bir rol oynuyordu.