İtalya'da Milan takımının formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Henüz takımıyla yeni sözleşme imzalamayan yıldız futbolcu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınının haberine göre Milan'da Paolo Maldini ve Frederic Massara, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ile bir araya geldi.

TEKLİFİ RESMEN İLETTİLER

Milli futbolcunun geleceğinin masaya yatırıldığı toplantıda Milan cephesi, Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon euro önerdi. Hakan Çalhanoğlu'nun ise önce 5.5, sonra 5 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Milan yönetiminin bonuslarla birlikte aradaki farkı kapatmayı önerdiği ve görüşmelerin son aşamaya yakın olduğu vurgulandı.



