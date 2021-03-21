Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bu ay son! Devlet ödeyecek…

İşleri tamamen duran veya kısmen üretimi azaltan işyerlerindeki çalışanların maaşlarını İŞKUR karşıladı. Yasa gereği işçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ını aldılar.

PRİMLERİ DEVLET ÖDEYECEK

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı. Böylece işverenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı. Kısa çalışma ödeneği süresi bu dönemde ihtiyaçlara göre birkaç kez uzatıldı.

Şimdi son tarih olarak 31 Mart 2021 açıklandı. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak. Bu tarihten sonra işe dönenlerin primlerini devlet ödeyecek.

PRİMLER YATIRILACAK

Normalleşme Desteği kapsamında; korona virüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor.

Teşvik ile, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor.

FESİH YASAĞI SÜRÜYOR

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak.

Bu arada Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart itibariyle sona erse de işten çıkartma yasağı devam ediyor. Son uzatmayla birlikte 17 Mayıs 2021 tarihine kadar kimse işten çıkartılamayacak.

Ancak yine bu tarihe kadar işverenler çalışanlarını tek taraflı olarak ücretsiz izne gönderebilecek. Bu süre zarfında çalışanlar nakdi ücret desteğinden yararlanacak.

ÇALIŞANIN HAKLARI NELER?

Kısa çalışma bitiminde normal çalışmaya ve mesaiye başlar. Primleri 1 ay için 30 gün üzerinden yatırılır. Maaşını işverenden ve sözleşmesinde yazan miktar üzerinden tam alır. 17 Mayıs 2021 tarihine kadar işten çıkartılamaz.

İŞVERENİN HAKLARI

Çalışanlar artık günlük 7.5 haftalık 45 saat üzerinden mesai yapar. Kısa çalışmanın bittiği tarihten itibaren 6 ay süreyle prim desteği alır. Bu sürede ödemeler günlük 44,72 TL aylık 1.341,56 TL olarak ödenir. Ödeme miktarı KÇÖ gün sayısı ile sınırlı tutulur.