Ekonomi Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyeleri nisan ayında ödenmeye başlanacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyeleri nisan ayında ödenmeye başlanacak

Ekonomi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyeleri nisan ayında ödenmeye başlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin nisan ayından itibaren ödeneceğini açıkladı.

18 Mart 2020, Çarşamba 20:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi paketine göre, en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltilecek. Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak.

Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak. 

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