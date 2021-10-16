Milyonlarca kişiye 2500 TL geri ödeme! Faiziyle birlikte alınacak

Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik öngören 65 maddelik teklif, Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı ve kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Çiftçilere yönelik önemli düzenlemelerin bulunduğu yasayla, çok eleştiri konusu olan bir uygulama kaldırıldı. Artık tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

FAİZİYLE ÖDENECEK

Desteklerin vergiye tabi olmaması kararı, çiftçilere ilave ödeme yapılması sonucunu da doğurdu. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler, faiziyle iade edilecek. Çiftçiye ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 5 yıl geriye dönük iadesine ilişkin düzenleme kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor. Çiftçiler artık beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecek.

YARARLANMA ŞARTLARI

Bu haktan yararlanabilmek için aranan şartlar şöyle:

Çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine başvurmaları gerekiyor.

Dava açmamaları lazım. Açılmış davalardan vazgeçmeleri şartı da aranıyor.

Vazgeçilen davalarla ilgili önceden verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğine bakılmaksızın bir işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek.

Faiz, yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak.

ÇOBAN İSTİHDAMINA 6 BİN LİRA YARDIM

Bu arada tarıma yeni destek açıklamaları geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğini ise yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiklerini duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvacılığa yönelik verdikleri bu desteklerin hayırlı olmasını diledi.

KADINLAR GÖRÜNMEZ KAHRAMAN

Her yıl 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü olarak kutlanıyor. Türkiye’de Tarım sektöründe istihdam edilen toplam 5 milyon 60 bin kişiden 2 milyon 108 bini kadınlardan oluşuyor. Kadının tarlada, bağda, bahçede çalışıp üreten, evini yöneten, ailesini besleyen ücretsiz aile işçisi olduğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, “Tarım sektöründe çalışanların yüzde 41.66’sı kadınlar. Kadın çiftçiler tarımın görünmez kahramanlarıdır” dedi.