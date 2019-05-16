Milyonları ilgilendiren 3 kritik düzenleme

Bunlar, döviz satışı, yurt dışı internet sitelerinden alışveriş ve yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıtlarıyla ilgili düzenlemeler. İşte detaylar...

1- DÖVİZ SATIŞINA VERGİ

Bankaların kendi aralarında ve Hazine’ye yapılan kambiyo (döviz) satışlarında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) yüzde 0 olarak belirlenirken, diğer işlemlerde BSMV binde 1 olarak uygulanacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; bankalar ve döviz büroları döviz satışında binde 1 oranında kesinti yapacak veya bu kesintiyi satış fiyatına yansıtacak. BSMV 2008’de sıfıra indirilmişti.

CAYDIRICI ETKİ: Uzmanlara göre; uygulama, hem spekülatif amaçlı döviz alım-satımını caydırmayı hem de bütçeye gelir sağlamayı amaçlıyor. Türkiye’de vatandaşla bankalar arasında yapılan günlük döviz işlem hacmi 4-5 milyar dolar. Devreye alınan binde 1 verginin bütçeye 3-6 milyar lira arasında katkı sağlaması bekleniyor. Geçen yılki BSMV geliri 18.2 milyar liraydı.

2- YURT DIŞINDAN SİPARİŞTE MUAFİYET KALKTI

Amazon, Alibaba gibi uluslararası e-ticaret şirketlerinden sipariş edilerek kargoyla gönderilen ve bedeli 22 Euro’yu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırıldı. Posta ve kargo yoluyla gelen tüm gönderilere, bedeli ne olursa olsun yüzde 18-20 oranında Gümrük Vergisi uygulanacak. Bedeli gönderi başına 150 euroyu geçmeyen kitap ve benzeri basılı yayınlardan ise vergi alınmayacak.

BAKAN UYARMIŞTI: Avrupa Birliği ülkelerinden sipariş edilerek getirtilen ürünlere yüzde 18, diğer ülkelerden getirtilenlere yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Karar 14 gün sonra yürürlüğe girecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada yurtdışındaki e-ticaret sitelerinden gelen ürünler için yeni vergi sinyali vermişti.

MEKTUPLA VURGUN: Bakan Albayrak, geçen yıl Türkiye’ye sadece bir ülkeden 26 milyon 0-2 kilogram arası posta geldiğini ifade ederken, “O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. E vergi nerede? Benim aynı ürünü üreten üreticim vergi veriyor. Hop geliyor zarfın içinde vergi yok... Vergi politikalarında suistimalleri göz önünde bulunduracak şekilde bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz” demişti.

3- YOLCU BERABERİNDE GELEN 'CEP'E 3 YIL SINIRI

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Türkiye’deki kayıt işlemleriyle ilgili olarak da değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan değişiklikle, yurtdışından cep telefonu getirip kullanma hakkı, 2 yılda bir adetten, 3 yılda bir adet cihaza çıkarıldı. Bu düzenleme de 30 Mayıs itibarıyla uygulamaya girecek. KAYIT SÜRESİNE DİKKAT Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Bu sürede IMEI kaydı yapılmazsa cihaz iletişime kapatılıyor. E-devlet üzerinden yapılan kayıt işlemi için öncelikle IMEI kayıt harcının ödenmesi gerekiyor. Bu da 618.60 lira. Ek olarak 20 Euro’luk bandrol ücreti var. Kayıt için pasaporttaki giriş-çıkış tarihlerinin son 3 ayı geçmemiş olması şart.

ÖTV YÜKSELMİŞTİ: 1 Mayıs’taki düzenlemeyle tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile 1500 TL arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı 1500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartılmıştı. Yeni ayarlamayla yurt dışından özellikle iPhone gibi cep telefonlarını getirmek 5000 liraya kadar daha avantajlı hale gelecek. Ancak şu anda mevcut stoklarda eski fiyatta olan telefonlarda bu avantaj 2500 lira seviyesinde.







