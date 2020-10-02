Miran isminin anlamı genç anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Son dönemlerde çok fazla duyulan isimlerden biri haline gelen miran isminin anlamı anne ve babalar tarafından merak edilmeye başladı. Mavi renge yakın olan ve kökeni Farsça’dan gelen miran isminin anlamını araştırdık. Miran isminin anlamı nedir? ‘’Miran isminin yanına hangi isim olur? ’sorularına isim analizimiz…

Pek çok farklı anlama gelen Miran isminin anlamları arasında;

• Beyler

• Beylerbeyi

• İyi insan

gibi anlamlar vardır. Özellikle televizyonlarda ve basında çok sık karşılaşmaya başladığımız bu isim pek çok ailenin tercih ettiği bir isim olacak gibi görünüyor. Özellikle ATV kanalında yayınlanan Hercai dizisi de Miran isminin bu kadar popüler olmasının bir başka sebebidir.

Miran isminin yanına isim arayışınız varsa en çok Ahmet, Mehmet, Ali isimlerinin yakıştırıldığı bilinmektedir.

Miran isminin özellikleri nelerdir?

Tam bir işkolik olan bu kişiler oldukça enerjik ve sağlıklıdır. Ayrıca girişimci insanlardır ve ticarete yakın insanlardır. Çok az uyurlar ve çok fazla iş yaparlar. Evine düşkün insanlardır ve maddi durumlarına çok dikkat ederler.

İş dünyasında ve özel hayatlarında iyi bir gözlem yeteneğine sahip olan kişilerdir. Bir modacı gözü ile detaylara dikkat eder bir yazar gözü ile de olayları değerlendirirler. Çok fazla iş yükü oldukları için biraz zorlansalar da bir iş bitmeden kesinlikle başka işe başlamazlar. Maymun iştahlı kişilerdir. Dengeli ve dikkatli bir hayatları vardır ve hayatları bir çizgi üzerine kuruludur. Düşüncel ve merhamet sahibi kişiler olsa da sanatsal anlamda yetenek sahibi ve yaratıcı kişilerdir.

Olayları derinlemesine değerlendirir, inceler ve düşünürler. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahiptir. Bu sebeple sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Cesur kişiler olsa da bazı durumlarda cesaretlerini kontrol ederek hemen karar vermemeli esnek olabilmelidirler. Ancak bunu çok fazla başardıkları söylenemez. İnsanların düşünceleri de bu kişiler için oldukça önemlidir. Yazmayı, okumayı ve kendilerine bir hobi edinmeyi severler.







