Magazin Miray Daner eski sevgilisi Kubilay Aka'yı hastanede ziyaret etti iddiası

Miray Daner eski sevgilisi Kubilay Aka'yı hastanede ziyaret etti iddiası

Magazin

Miray Daner eski sevgilisi Kubilay Aka'yı hastanede ziyaret etti iddiası

Genç oyuncu Miray Daner'in geçtiğimiz hafta kaza geçiren eski sevgilisi Kubilay Aka’yı kaldığı hastanede ziyaret ettiği iddiaları ortaya atıldı.

30 Kasım 2020, Pazartesi 14:37 Son Güncelleme:
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Oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz hafta aracıyla seyir halindeyken yağışın da etkisiyle Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. 25 yaşındaki Aka, kazayı yara almadan atlattı. Ünlü oyuncunun trafik kazası yapması hayranlarını çok korkuttu.

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Hız tutkusuyla bilinen Kubilay Aka, önlem olsun diye de özel bir hastanede gözetim altına alındı. ‘gossippasta’ adlı magazin sayfası Miray Daner'in, önceki akşam hastaneye giderek eski sevgilisini ziyaret ettiği öne sürüldü.

Bu gelişme ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı. Çiftin ilişkilerine bir şans daha verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Ne olmuştu?

Dizi setinde tanışan, Kubilay Aka ile Miray Daner'in iki yıllık ilişkisi ihanet iddialarının ardından son bulmuştu.


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