Yapılan çalışmalar MIS-C hastalığı tespit edilen çocukların kanlarında antikor olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu ise bu çocukların yakın zaman içinde Covid-19 ile enfekte olduğunu gösteriyor. İşte, MIS-C hakkında merak edilenler, nedenleri ve belirtileri…

MIS-C HASTALIĞI NEDİR?

Kısaca MIS-C hastalığı olarak bilinen multisistem inflamatuar sendrom özellikle çocukları etkiliyor. Bununla birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile bağlantılı olduğu düşünülen MIS-C hastalığı çocuklarda çok ağır tablolara neden olabiliyor.

Birçok çocuk yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hafif belirtilerle atlatıyor ve çocğu zaman ilaç kullanmak zorunda bil kalmıyor. Anca Kovid-19 sonrası çocuklarda gelişebilen MIS-C hastalığında akciğerler, kalp, böbrekler, kan damarları, gözler sindirim sistemi, cilt ve beyin gibi organ ve dokular ciddi şekilde enfeksiyona maruz kalır.

Diğer yandan hem risk faktörleri hem de nedenler henüz ayrıntılı olarak bilinmeyen MIS-C tıp uzmanları tarafından bir hastalık olarak olarak değil, bir grup belirti ve semptomdan oluşan bir sendrom olarak kabul ediliyor…

MIS-C HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Uzmanlar MIS-C hastalığının kesin nedeni hakkında henüz yeterli bilgiye sahip değiller. Fakat, MIS-C’nin COVID-19 ile ilgili aşırı bir bağışıklık tepkisi gibi göründüğü belirtiliyor. MIS-C hastalığı yaşayan pek çok çocuğun antikor testi sonucu pozitif olarak belirlendi. Bu da bu çocukların yakın zaman içinde COVID-19 virüsü ile enfekte oldukları anlamına geliyor. Bazıları virüsle mevcut bir enfeksiyona sahip olabilir.

MIS-C HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

MIS-C hastalığının (multisistem inflamatuar sendromu) tüm belirtileri aynı anda görünmeyebilir. Bununla birlikte uzmanlar MIS-C hastalığının belirtilerini şu şekilde sıralıyor.

• 24 saat ya da daha uzun süren ateş

• İshal

• Kusma

• Mide ağrısı

• Alışılmadık derecede yorgun hissetmek

• Deri döküntüsü

• Hızlı nefes alma

• Hızlı nabız

• Kırmızı gözler

• Ellerin veya ayakların kızarıklığı veya şişmesi

• Dudakların ve dilin kızarıklığı veya şişmesi

• Büyümüş lenf düğümleri.

• Baş ağrısı veya baş dönmesi

MIS-C hastalığının acil durum işaretleri

• Nefes almada zorluk

• Şiddetli karın ağrısı

• Yeni gelişen konfüzyon (sersemlik hali)

• Soluk, gri veya mavi renkli cilt, dudaklar veya tırnak yatakları

• Uykuya meyil

MIS-C’Yİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

MIS-C’nin kesin nedeni henüz tam olarak bilinmese de Covi-19 ile bağlantılı olduğu biliniyor. Bu nedenle günlük yaşamda alınacak önlemler, hem Covid-19’u hem de MIS-C’yi önlemede faydalı olacaktır:

Ellerinizin temizliğine dikkat edin: Dışarı çıktığınızda ya da dışarıdan gelen herhangi bir şeye temas edildiğinde ellerinizi su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkayın. Eğer yıkama imkanı bulamıyorsanız en az yüzde 60 alkol içeren dezenfektan kullanın.

Karantina kurallarına dikkat edin. Hasta olduğunu bildiğiniz ya da hasta olduğundan şüphelendiğiniz kişilerden uzak durun.

Sosyal mesafe kuralları da hastalığı önlemede büyük öneme sahip. Hem kendiniz hem de çocuğunuz dışarı çıktığı zaman insanlar ile aranızda en az 2 metre mesafe olmasına dikkat edin.

Maskeyi doğru şekilde kullanmaya özen gösterin. Minibüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında ve kapalı mekanlarda çift maske kullanın.

Ellerinizin, ağız ve gözlerinize temas etmesinden kaçının. Ellerinizin temiz olduğundan emin olmadığınız durumlarda yüzünüzden uzak tutun. Çocuğunuzu da bu konuda sık sık uyarın.

Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı elinizle değil, mendille, mendil yoksa dirseğiniz ile kapatın.

Evinizde, kapı kolları, elektrik düğmeleri, uzaktan kumanda aletleri gibi sık temas edilen yerleri sık sık dezenfekte edin.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.