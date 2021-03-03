MKE Ankaragücü 2 Galatasaray 1 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasının 9. dakikasında Gedson Fernandes'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi. 22. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında müsait durumdaki Onyekuru ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topa iyi uzanan kaleci Korcan, gole izin vermedi.

34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Atila Turan'ın kısa düşen pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.

44. dakikada Geraldo'nun ceza yayından çektiği şutta, kaleci Muslera sağına gelen topu kontrol etti.

45. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, ceza alanı içinde Arda Turan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

45+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Onyekuru'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Falcao'nun şutunda, kaleci Friedrich gole izin vermedi.

55. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Alper Potuk'un pasında soldan ceza sahasına hareketlen Lobjanidze, Marcao'dan sıyırdıktan sonra çaprazdan şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-0.

57. dakikada Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed, İbrahim Akdağ'a dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

73. dakikada sağ kanattan Linnes'in ortasında, arka direkte müsait durumda bulunan Onyekuru'nun kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Donk'un pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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