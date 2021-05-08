MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ise geçtiğimiz hafta oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ilk 11’inde değişikliğe gitmedi. Kalede Harun Tekin’e görev veren Belözoğlu, sağ bekte Ozan Tufan’a, stoperlerde Tisserand, Szalai’ye, sol bekte Caner Erkin’e, orta sahada Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci’ye, kanatlarda Pelkas ile Mesut Özil’e, santrforda ise Valencia’ya forma verdi.

GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe’de BB Erzurumspor maçında kırmızı kart cezası sebebiyle görev alamayan Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçına yedek soyundu. Tecrübeli futbolcu cezasının bitmesinin ardından forma bekledi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 7 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan; Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta kadroda yer almadı.

ARDA GÜLER İLK KEZ

Fenerbahçe’de genç oyuncu Arda Güler, Süper Lig’de ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Sarı-lacivertli ekibin 16 yaşındaki orta saha oyuncusu MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig’de ilk kez maç kadrosuna girme heyecanını yaşadı.

MANSUR YAVAŞ TRİBÜNDE

MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da takip etti. Mansur Yavaş, Eryaman Stadı’ndaki mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

DHA