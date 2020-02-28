Moğolistan Devlet Başkanı'na koronavirüs karantinası
Dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. Çin'in dışında da birçok ülkede görülen salgın hastalık en son Moğolistan Devlet Başkanı Battulga'yı etkiledi.
28 Şubat 2020, Cuma 10:56 Son Güncelleme:
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Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını Çin'in dışında birçok ülkeyi etkilemeye başladı.
Reuters'ın son dakika haberine göre Moğolistan Devlet Başkanı Battulga, Çin ziyaretinin ardından koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.