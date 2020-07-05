Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Yunus Akgün'ün Cercle Brugge'e transferi, Galatasaray'ın 4 milyon euro istemesi yüzünden gerçekleşmedi. Monaco'nun ikinci takımı olan Cercle Brugge 2 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif sunsa da kabul görmedi.