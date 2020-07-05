Futbol Monaco, Galatasaray'dan Onyekuru ile intikam mı aldı?
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Monaco, Galatasaray'dan Onyekuru ile intikam mı aldı?

Futbol

Monaco'nun Onyekuru'yu kritik bir zamanda ısrarla geri çağırarak Galatasaray'ı zor durumda bırakmasına farklı yorumlar yapılıyor. Falcao transferinde iyi ilişkiler kurdukları sanılan iki kulüp, Monaco'nun beklenmedik tavrıyla sürtüşme yaşadı.

05 Temmuz 2020, Pazar 10:58 Son Güncelleme:
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Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Yunus Akgün'ün Cercle Brugge'e transferi, Galatasaray'ın 4 milyon euro istemesi yüzünden gerçekleşmedi. Monaco'nun ikinci takımı olan Cercle Brugge 2 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif sunsa da kabul görmedi.

Böylece Fransız ekibi Monaco, devre arasında ikinci takımı Cercle Brugge için istediği Yunus Akgün'ü vermeyen Galatasaray'dan rövanşı Onyekuru'yu sezon bitmeden geri çağırarak aldı.


Sarı-kırmızılılar, Yunus'u sezonun ikinci yarısında hiç oynatmadı. Onyekuru için ocak ayında yatması gereken 750 bin euro kiralama bedeli de bir türlü ödenmedi.

Yunus için Galatasaray'ın çıkardığı zorluğu unutmayan Monaco, rövanşı Onyekuru ile aldı. Yeni sezon kampına çağrılan Nijeryalı'nın kiralık sözleşmesi 1 ay uzatılmadı.

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