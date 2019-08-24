Fransa Ligue 1'de Monaco, ikinci hafta mücadelesinde pazar günü Nimes ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, 19 ismi dahil ettiği maç kadrosuna Radamel Falcao'yu almadı.

Galatasaray'a transferiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü Kolombiyalı yıldızın, ayağındaki ağrılar nedeniyle maç kadrosunda olmadığı belirtildi. Falcao, ligin ilk haftasında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Monaco'da yeni transferler Henry Onyekuru, Islam Slimani ve Adrien Silva ise maç kadrosunda kendilerine yer buldular.