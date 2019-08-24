Monaco'da Falcao, Nimes maçı kadrosuna alınmadı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim, pazar günü oynanacak Nimes maçı kadrosuna sakatlığı gerekçesiyle Radamel Falcao'yu almadı

24 Ağustos 2019, Cumartesi 23:35
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Monaco'da Falcao, Nimes maçı kadrosuna alınmadı

Fransa Ligue 1'de Monaco, ikinci hafta mücadelesinde pazar günü Nimes ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, 19 ismi dahil ettiği maç kadrosuna Radamel Falcao'yu almadı. 

Galatasaray'a transferiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü Kolombiyalı yıldızın, ayağındaki ağrılar nedeniyle maç kadrosunda olmadığı belirtildi. Falcao, ligin ilk haftasında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Monaco'da yeni transferler Henry Onyekuru, Islam Slimani ve Adrien Silva ise maç kadrosunda kendilerine yer buldular.

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