Ekonomi Motorine bu gece itibariyle 21 kuruş indirim geliyor

Motorine bu gece itibariyle 21 kuruş indirim geliyor

Ekonomi

Motorine bu gece itibariyle 21 kuruş indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibari ile 21 kuruş indirim bekleniyor.

16 Nisan 2020, Perşembe 10:28 Son Güncelleme:
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Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibari ile 21 kuruş indirim bekleniyor.

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