Motorine bu gece itibariyle 21 kuruş indirim geliyor

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibari ile 21 kuruş indirim bekleniyor.



