Motorine yapılan indirimin ardından ÖTV zammı geldi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, motorin için uygulanacak ÖTV tutarı, litrede 1,9059 lira olarak yeniden belirlendi. Söz konusu tutar, Karar öncesinde litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Ocak tarihinde geçerli olmak üzere; motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttırılırken, bu zam pompa fiyatlarına 13 kuruş olarak yansıtıldı."

Motorin ve benzine bir indirim daha!



