İngiltere Premier Ligi’nde teknik direktörlüğünü Jose Mouriho’nun yaptığı Tottenham, yeni sezon öncesinde daha iddialı bir takım kurmak adına harekete geçti. Mourinho’nun, bir süredir peşinde olduğu Fransa’nın Lille takımında oynayan Milli futbolcumuz Zeki Çelik ’i transfer etmek için tüm planlarını hazırladığı bildirildi. İngilizler’in önemli gazetelerinden The Telegraph’ın haberine göre Tottenham’ın, Zeki’nin transferine kaynak yaratabilmek adına kadrosundaki bazı oyuncuları satılığa çıkaracağı öğrenildi. Bu doğrultuda da sağ bek Serge Aurier ile bir başka savunma oyuncusu Juan Foyth’un takımdan gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

23 yaşındaki Zeki ile Premier Lig’den başka kulüplerin de ilgilendiği ifade edilirken, Portekizli teknik adam Mourinho’nun bu konuda oldukça ısrarcı olduğu bilgisine ulaşıldı. 2018’de 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İstanbulspor’dan Fransız temsilcisine transfer olan başarılı sağ bekin, kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

Lille’in, Zeki’yi ancak iyi bir paraya satmayı düşündüğü ve kulübün kafasındaki rakamın da 40 milyon Euro civarında olduğu konuşuluyor. Tottenham eğer Zeki için istediği kaynağı yaratırsa, hemen Lille’in kapısını çalacak ve transfer için pazarlıklar resmen başlayacak.