Mourinho yine rahat durmadı! Yaptığı hareketle olay oldu

Maçta ev sahibi takım Southampton 17. dakikada Danny Ings'in attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu gol Ings'ın bu sezon kaydettiği 13. gol oldu. Galibiyetin ardından Southampton puanını 25'e çıkardı. Jose Mourinho yönetimindeki 9. maçında 3 yenilgisini alan Tottenham ise 30 puanda kaldı. Öte yandan karşılaşmanın son anlarında Tottenham Teknik direktörü Jose Mourinho, sessizce Southampton yedek kulübesine doğru giderek rakip takım antrenörünün kağıda yazdığı notu okumak istedi. Karşılaşmanın hakemi Mike Dean, Portekizli teknik adamı bu hareketi nedeniyle sarı kartla cezalandırdı.

''Sarı kart görmeyi hak ettim''

Kariyerinde daha önce de bir çok kez yaptığı hareketlerle olay olan 56 yaşındaki Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ise sarı kart görmeyi hak ettiğini söyledi.

Jose Mourinho "Kaba davrandım. Sarı kart görmeyi hak ettim. Ancak bir aptala karşı kaba davrandım." ifadelerini kullandı.