Futbol Mourinho'ya çamaşır makinesi şoku: Çevrimiçi basın toplantısının handikapları

Mourinho'ya çamaşır makinesi şoku: Çevrimiçi basın toplantısının handikapları

Futbol

Mourinho'ya çamaşır makinesi şoku: Çevrimiçi basın toplantısının handikapları

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan maçın ardından Jose Mourinho, çevrimiçi yapılan maç sonu basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında Jonathan Veal isimli gazetecinin sorusu esnasında ilginç bir an yaşandı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
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Jonathan Veal, Jose Mourinho'ya soru sorduğu esnada Mourinho, "Bu gürültü nedir? Çok yüksek sesli bir gürültü var" dedi. Veal ise, "Sanırım çamaşır makinem" cevabını verince gülüşmeler yaşandı. Toplantıya evinden katıldığı için arkadaki çamaşır makinesini hesaba katamadı.

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Mourinho da duruma gülerek karşılık verdi ve "Şu an durdu" diyerek toplantıya devam etti.


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