Jonathan Veal, Jose Mourinho'ya soru sorduğu esnada Mourinho, "Bu gürültü nedir? Çok yüksek sesli bir gürültü var" dedi. Veal ise, "Sanırım çamaşır makinem" cevabını verince gülüşmeler yaşandı. Toplantıya evinden katıldığı için arkadaki çamaşır makinesini hesaba katamadı.

Mourinho da duruma gülerek karşılık verdi ve "Şu an durdu" diyerek toplantıya devam etti.

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