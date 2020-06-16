Siyaset MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Siyaset

MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

16 Haziran 2020, Salı 21:32 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, devriye sırasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracının hafif hasar gördüğü ve emniyetli bölgeye çekildiği belirtildi.

Açıklamada, "TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AA


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