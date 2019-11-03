MSB'den o iddiaya yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

03 Kasım 2019, Pazar 23:13
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MSB'den o iddiaya yanıt

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

DHA

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