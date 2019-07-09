Muayene sırası alamayınca görevlilere saldırdılar!

Olay, dün, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği önünde meydana geldi. Babalarına muayene sırası alamayan R.A., U.T. ve Ö.F.T., sağlık görevlileri ile tartıştı. Tartışma, güvenlik görevlilerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirine saldırdı. Bu sırada bazı hastalar, panikle etrafa kaçıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın bildirilmesiyle hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif yaralanan güvenlik görevlisi Tarık Ö., darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

R.A., U.T. ve Ö.F.T., ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Sorgularının ardından 3 kişi, serbest bırakıldı.

DHA