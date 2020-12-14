Türkiye Müge Anlı'da akılalmaz olay: Komşularını baklavayla uyutup engelli kızlarını kaçırdı

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Komşularını baklavayla uyutup engelli kızlarını kaçırdı

Türkiye

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Komşularını baklavayla uyutup engelli kızlarını kaçırdı

Müge Anlı ile programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki adam misafirliğe gittiği evin sahiplerini baklava ile uyutup evlenmek istediği 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdı.

14 Aralık 2020, Pazartesi 14:16 Son Güncelleme:
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Müge Anlı, Adana’da 9 Aralık günü akıllara durgunluk veren bir olayı programına taşıdı. İddiaya göre, 28 yaşındaki M.E. isimli şahıs, Süleyman ve G.E. çiftinin, görme, işitme ve konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü baklava ile çiftin Kozan’daki evine gitti.

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G.E., getirilen baklavayı ikram etti. Herkes baklavayı yerken M.E. tadına dahi bakmadı. Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli Emine’yi kaçırdı. Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı’ya başvurdu. Canlı yayında anlattıkları ile dehşete düşüren abla, kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.

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