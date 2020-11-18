İş adamı Muhammed Serkan Gül “Ülkemizde diğer ülkelere göre, daha yavaş yayılma hızıyla ilerlese de, son durumlar bir çok kısıtlamaların ve yasaklamaların geleceğini göstermektedir. Virüsün yayılma hızını kontrol altına alınması adına, devletimizin resmi kurumları, halkımızın bu virüsten korunması için uyarılar ve yaptırımlar için çağrılarda bulunmaktadırlar. Her ne kadar uyulması için gayrette harcansa, maalesef bazı kısıtlamalar olmadan geçmeyeceğini anlamış durumdayız. Bizlerde inşaat sektöründe yer aldığımız için, son zamanlarda satın alma alışkanlıklarının, %180 derece değiştiğini, gözle görülür bir şekilde deneyimlemekteyiz. Uzun süre evde kalan halkımız, bu yasakların sonlanmasıyla birlikte durumu iyi olsun olmasın, bir şekilde müstakil ev anlayışında yaşama dönüş başladığını tüm Dünya’da olduğu gibi bizim ülkemizde de çok açık şekilde ortaya çıktı.”

Muhammed Serkan Gül sözlerine şöyle devam etti; “Hem Türkiye’mizde hem de İstanbul’da temiz havası, doğası ve ambiyansıyla bir marka olan Şile, Haziran ayı itibariyle rekor kiralama ve satışlara maruz kalan bir belde oldu resmen. Sadece İstanbul halkının değil, tüm Türkiye’miz ve yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizin de inanılmaz derecede buradaki projelerden yer almak için sıraya girmiş olduğunu söyleyebilirim. Bitmiş projelerde kiralık bir villa bulmanız neredeyse imkansıza yakın diyebiliriz.

Satılık projelerde ise, eğer inşaat devam ediyorsa genelde yer bulmak çok zor. Arap yarımadasından tutun, Avrupa’ya kadar uzanan bir demografik yapıya sahip bir satın alma grafiğiyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bizler bulunduğumuz yerdeki en niş yapılardan birisiyiz, Kumbaba mahallesinde bulunan yeni projemiz, beklediğimizden fazla rağbet görmesinden ötürü, yeni bir proje için ar-ge çalışmalarımıza başladık bile. İstanbul’a yakın olması ve tamamen kullanıcı dostu bir site inşaa ettiğimiz için, kişiler bu sıkıntılı süreçte ailecek, ayrılmadan hep bir şekilde yaşamayı daha çok tercih eder hale geldiğini gözlemlemekteyiz.

Veya Almanya’da yaşayan bir gurbetçimiz, sıkıntılı süreçte burada yaşamak için, iki-üç villa alarak tüm ailesini getirdiğini de görebilmekteyiz. Özellikle sitemizin inşaatında villalarımızın kendine özel bahçesi, havuzu ve özel yaşamı olan bir proje tasarladık. “Alsiha Evleri” olarak geçen bu projemiz, 4 bin m2 alan içinde 570 m2, 7 tane de müstakil villamız var. Her biri birbirinden farklı mimari tasarım ile projelendirilmiş durumdadır. Şile’de talep çok yüksek olduğu için, açıkçası bu projemizi etap etap büyüterek, devam etmek istiyoruz.”