Muhtar kapı kapı gezip kayıp köpeğini arıyor

Körfez'e bağlı İlimtepe Mahallesi'nin muhtarı Kazım Elmas, yaklaşık 9 ay önce dünyaya gelen Kangal cinsi köpeğini iş yerinin bahçesinde beslemeye başladı. Bahçede kalan köpek, 16 Mart'ta kayboldu. İlk olarak köpeğinin bahçenin çevresinde dolaştığını düşünen Elmas, tüm aramalarına rağmen bulamadı. Kaybolduğu günden itibaren sokak sokak gezerek, köpeğini arayan Elmas, sosyal medyadan da bulana 5 bin lira ödül vereceğini duyurdu.

Kayıp köpeğinin art niyetli kişiler tarafından çalınmış olabileceğini düşünen Kazım Elmas, “Yaklaşık 9 ay önce dünyaya gelmişti. Biz itinayla besliyorduk. 16 Mart'ta mahallemizde bulunan iş yerimizin bahçesinde kayboldu. Köpeğimizin çalındığını düşünüyoruz. O günden beri Körfez ilçesinin dört bir yanında hatta komşu ilçelerde Derince’de, köylerde, her yerde köpeğimizi arıyoruz. Eşimize, dostumuza sorduk; çiftlik ve mandıra gibi beslenebileceği yerlere de sorduk ama daha bugüne kadar bir ize rastlamadık. Bulup getirene 5 bin lira ödül vereceğim; çünkü köpeğimiz benim için çok önemliydi. Köpeğim bana askerlik arkadaşımdan hediyeydi, doğduğu zaman bana göndermişti. Manevi tarafı da benim için çok ağır. Bu nedenle köpeğimi duyan veya görenlerin bana haber vermesini rica ediyorum” diye konuştu.

Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)

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