Fenerbahçe tarihindeki önemli oyunculardan olan ve Aziz Yıldırım döneminde altyapı koordinatörü ve scout direktörlüğü yapan Müjdat Yetkiner'in, Beyaz Futbol programı yorumcusu Ahmet Çakar'a canlı yayında gönderdiği mesajlar ifşa oldu.

Yetkiner'in gönderdiği Aziz Yıldırım videosu ve yazdığı "İsim verme hoca" mesajı da ekranlara yansıdı.

Ayrıca Müjdat Yetkiner'in, Ahmet Çakar'a Ersun Yanal ve Ali Koç'la ilgili olumsuz mesajlar gönderdiği iddia edildi.

Müjdat Yetkiner kulüpten neden gönderilmişti?

Ali Koç, Müjdat Yetkiner'in görevine 'kendisine küfür ettiği' gerekçesiyle son vermişti. Yetkiner ise konuyla ilgili,

"Saffet, ben, Kemalettin kahve içiyorduk. Kemalettin ve Safet ile futbol okulu seçmelerini izliyorduk. Maçı izledikten sonra Ali Koç beni aradı. 'Bana küfür ediyorsun' dedi. Ali Koç'a küfür ediyormuşum ben. Ben, Ali Koç'a küfür etmedim. Etsem zaten 'ettim' derim. Beni bilirler. Kralından korkmam. Beni kimse tarihten silemez. Bir dedikoduyla Fenerbahçe Kulübü'nden uzaklaştırıldık. Beni kimse Fenerbahçe kulübünden tasfiye edemez. Bizler kenara atılacak adamlar değiliz. Ali Koç'un yanındaki adamlar delikanlıysa, ona 'Müjdat Yetkiner küfür etti' diyenler karşıma çıksın. Comolli'nin sözleşme yaptığı tüm futbolcuların amirliğini ben yaptım. Biz konuşmuyorsak Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a zarar vermemek içindir" demişti.